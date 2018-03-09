В центре Киева участники акции прорвались в парк имени Тараса Шевченко, чтобы помешать Президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику поэту.

Полиция не успела вмешаться, сообщает Информатор.

Утром парк был окружен полицией, правоохранители пускали внутрь только силовиков и журналистов, которые были аккредитованы на мероприятия, сообщает Громадське.

По информации телеканала, около 40 человек зашли в парк в обход металлоискателей и рамок и вскоре устроили акцию под памятником Шевченко.

Периметр парка окружен бойцами Нацгвардии, все парковые дорожки и входы перекрыты забором.

Напомним, на 9 марта «Рух нових сил» анонсировал антиолигархическую акцию, на которую призвали прийти людей, имеющих зарегистрированное оружие.

Сегодня исполняется 204 года со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко.