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В Киеве 9 марта временно отменены ряд остановок общественного транспорта и перекрыты улицы в связи с мероприятиями к 204-летию Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, временно отменены в обоих направлениях остановки троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов № 21, № 114, № 118 на б-р Т. Шевченко и ул. Владимирской.

Ограничение будет действовать в связи с проведением торжественных мероприятий в центральной части города и перекрытием движения транспорта на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до б-ра Т. Шевченко), б-ре ​​Т. Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Пушкинской), ул. Терещенковской (от ул. Л. Толстого до ул. Б. Хмельницкого).  

Так, с 7:00 и до завершения мероприятий отменены остановки:

троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 - остановка «Ст. м. «Университет» на ул. Владимирской;

автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 и троллейбусных №№ 5, 8, 9, 17 - остановка «Ул. Владимирская» на б-р Т. Шевченко в обоих направлениях;

автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 - остановка «Б-р Т. Шевченко» в направлении железнодорожного вокзала.
ForUm

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