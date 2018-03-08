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Лидеры США и европейские союзники не готовы к тому, что Путин замыслил в войне с Украиной и странами Балтии, отмечает американский аналитический центр Institute for the Study of War в своем исследовании «Российская военная осанка: боевой порядок сухопутных сил».

Российские военные хорошо подготовились, чтобы без предупреждения провести обычную войну в Украине и гибридную войну в странах Балтии. Российские наземные силы не были размещены, или реорганизованы для проведения военных действий без предупреждения в том регионе, отмечают аналитики, сообщает Голос Америки.

В странах Балтии россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, подобно тому, что они делали. Также Кремль разместил несколько подразделений вдоль российско-украинской границы, но не сделал этого у стран Балтии.

Возле границы с Украиной расположено три механизированные подразделения, в то время, как в балтийском регионе размещено лишь одно десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения. 

В 50 милях от границы Украины, Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылами.

Аналитики призвали США и союзников переоценить наиболее вероятные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО от возможной российской агрессии.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия по приказу из Кремля в любой момент.
ForUm

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