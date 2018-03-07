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В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры пресекли деятельность сети псевдореабилитационных центров, в которых принудительно содержались пациенты. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организовали противоправный бизнес проповедники одной из протестантских религиозных организаций харизматического направления. Они обманом заманивали в «клиники» нарко- и алкозависимых граждан.

«Дельцы обещали больным или их родственникам полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь. Проверка зафиксировала, что центры не имели штата врачей и никаких разрешительных документов в сфере здравоохранения. После получения предоплаты за «лечение» организаторы размещали пациентов в арендованных крупных частных домах, где принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса реабилитации», - сообщили в СБУ.

В реальности псевдореабилитационные центры вообще не предоставляли медикаментозного лечения. Среди пациентов были люди с тяжелыми заболеваниями, в частности с гепатитом, туберкулезом, ВИЧ. «Помощь» заключалась в постоянных молитвах и осуществлении сомнительных религиозных обрядов.

В комнатах площадью 9-10 м2 в антисанитарных условиях содержались по восемь больных, окна помещений были оборудованы решетками. Во время пребывания в центрах у пациентов отбирали мобильные устройства, единичные звонки родственникам разрешались исключительно в присутствии инструкторов центра, а выход за пределы дома был строго запрещен. За малейшие проступки или попытку побега больных били и удерживали в подвале.

Оперативники спецслужбы установили, что стоимость «лечения» в центре определялась организаторами в зависимости от платежеспособности родственников и составляла от трех до восьми тысяч гривен в месяц. На самом деле на содержание больных тратились минимальные суммы.

Во время спецоперации правоохранители пресекли незаконную деятельность пяти псевдореабилитационных центров, в которых содержалось почти 230 человек с различного рода зависимостью.

Досудебное расследование проводится по ст. 146 и ст. 126 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
ForUm

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