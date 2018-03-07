Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, вывезенных из района проведения антитеррористической операции.

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Умани организовал торговлю оружием на территории Черкасской, Одесской, Киевской, Винницкой и Полтавской областей. «Злоумышленник реализовывал огнестрельное оружие заводского изготовления, занимался реставрацией и переделывал травматическое оружие на боевое для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов. Клиентов он подыскивал через Интернет на специализированных форумах», - установили в СБУ.

По информации спецслужбы, делец имел сообщников в ряде регионов для переправки по почте боеприпасов, огнестрельного оружия и комплектующих к нему из района проведения АТО.

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области задержали злоумышленника во время получения очередного отправления с пистолетом.

При обыске по месту жительства торговца правоохранители изъяли два пистолета системы «Наган», автомат Калашникова, большое количество боеприпасов различного калибра и запчастей к боевому оружию. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

