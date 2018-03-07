Около 7 тысяч женщин получили статус участника боевых действий за участие в антитеррористической операции, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Около 7 тысяч женщин, которые проходят военную службу или работают в Министерстве обороны и Вооруженных силах, выполняли задачи в районе проведения антитеррористической операции и получили статус участника боевых действий. С начала АТО 116 женщин-военнослужащих награждены государственными наградами, из них 4, к сожалению, посмертно. Почти две тысячи награждены отличиями Министерства обороны», - отметил глава оборонного ведомства Степан Полторак.

По его словам, сегодня в ВСУ проходят службу более 24 тысяч женщин-военнослужащих на различных должностях, из которых более 3 тысяч – офицеры, работают более 31 тысяч сотрудниц Вооруженных сил Украины.

Полторак поздравил женщин с наступающим праздником и поблагодарил их за работу, которую они ежедневно выполняют.