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Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля из кортежа Президента Петра Порошенко в Киеве, в результате которого пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на спикера Национальной полиции Ярослава Тракало.

По его словам, производство открыто по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое им управляет, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

В ходе расследования будет установлено, на какой скорости двигался кортеж.

Напомним, 6 марта около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил мужчину 1930 года рождения.

Его с переломом ноги и сотрясением головного мозга доставили в больницу.

Порошенко поручил оказать необходимую помощь пенсионеру.

По словам министра внутренних дел Авакова, пенсионер признался в нарушении ПДД.
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