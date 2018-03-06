Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля из кортежа Президента Петра Порошенко сознался, что нарушил правила дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в комментарии Українським новинам.

«Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила, - ред.)», - сказал министр.

Аваков подтвердил, что мужчину пенсионного возраста сбил автомобиль из кортежа Президента.

Напомним, 6 марта около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил мужчину 1930 года рождения.

Его с переломом ноги и сотрясением головного мозга доставили в больницу.

Порошенко поручил оказать необходимую помощь пенсионеру.

