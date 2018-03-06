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Президент Петр Порошенко поручил оказать необходимую помощь пенсионеру, пострадавшему в результате ДТП с участием полицейского автомобиля из президентского кортежа.  

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет из-за ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь», – написал он.

Напомним, 6 марта около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил пожилого мужчину.

Мужчину 1930 года рождения с переломом ноги и сотрясением головного мозга доставили в больницу.
ForUm

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