Президент Петр Порошенко поручил оказать необходимую помощь пенсионеру, пострадавшему в результате ДТП с участием полицейского автомобиля из президентского кортежа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет из-за ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь», – написал он.

Напомним, 6 марта около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил пожилого мужчину.

Мужчину 1930 года рождения с переломом ноги и сотрясением головного мозга доставили в больницу.