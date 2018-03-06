По подозрению в смертельном ранении мужчины в Печерском районе Киева разыскивают двух человек, сообщает пресс-служба киевского главка.

Из показаний свидетелей составлены фотороботы лиц, которые могут быть причастны к нанесению тяжких телесных повреждений.

Приметы: - возраст – 35-37 лет, рост - 170 см, круглое лицо с небритостью, средний нос, темные глаза, полные губы, худощавого телосложения.

- возраст – 40-45, рост – 180 см, вытянутое худое лицо, длинный нос, средние глаза, тонкие губы, худощавого телосложения.

«Начатое уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины, это – тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения», - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.

Если вы узнали изображенных лиц, просим срочно сообщить об этом по телефону 102.

Напомним, 6 марта в центре столицы на улице Лютеранской, 30 неизвестный убил мужчину.

По данным СМИ, погибший – директор предприятия «AQ Пластик» Сергей Захарчук.