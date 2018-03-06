Погибшим в результате нападения в центре Киева оказался директор предприятия «AQ Пластик» Сергей Захарчук, сообщает «Эспрессо».
Отмечается, что директор ООО «AQ Пластик» Сергей Захарчук примерно в 10:20 направлялся к своей машине, когда неизвестный напал на него и ударил ножом мужчину в ногу.
Пока директору оказывали помощь, он умер. Вероятно, нападавший задел артерию.
Сообщается, что Захарчуку было 38 лет.
Напомним, 6 марта в центре столицы на улице Лютеранской, 30 неизвестный убил мужчину.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время