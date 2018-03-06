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Погибшим в результате нападения в центре Киева оказался директор предприятия «AQ Пластик» Сергей Захарчук, сообщает «Эспрессо».

Отмечается, что директор ООО «AQ Пластик» Сергей Захарчук примерно в 10:20 направлялся к своей машине, когда неизвестный напал на него и ударил ножом мужчину в ногу.

Пока директору оказывали помощь, он умер. Вероятно, нападавший задел артерию.

Сообщается, что Захарчуку было 38 лет.

Напомним, 6 марта в центре столицы на улице Лютеранской, 30 неизвестный убил мужчину
ForUm

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