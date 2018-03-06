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Во вторник, 6 марта, в центре столицы на улице Лютеранской, 30 неизвестный убил мужчину, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Около 10:30 в столичных правоохранителей поступило сообщение, что в Печерском районе на улице лежит человек с ножевым ранением. На место вызова сразу же выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции», – говорится в сообщении.

По данным главка, вскоре в карете «скорой» врачи констатировали смерть пострадавшего. Установлено, что это 37-летний местный житель.

Информация о происшествии должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушениях и других событиях. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: «Информатор»

Отмечается, что в настоящее время оперативники работают на месте происшествия. Они опрашивают жителей близлежащих домов и возможных очевидцев. Усилия полицейских направлены на установление и задержание виновного.
ForUm

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