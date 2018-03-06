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Бывший глава столичного управления Службы безопасности Украины Александр Щеголев отказался от дачи показаний в Оболонском суде по делу о госизмене Виктора Януковича. Об этом объявил председательствующий судья, сообщает 112 Украина.

Соответствующее заявление Щеголев подал в суд.

Отметим, Щеголев был одним из ряда свидетелей стороны защиты, допрос которых планировался в суде.

В настоящее время он находится под стражей в СИЗО. 

Щеголева обвиняют в незаконном препятствовании организации или проведению собраний, шествий, митингов, демонстраций, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшем тяжкие последствия, умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего, а также в умышленном убийстве двух или более лиц, совершенным способом, опасным для жизни многих лиц.

Напомним, в феврале Оболонский райсуд Киева дал согласие на допрос по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича 16 из 138 свидетелей, о которых просили адвокаты. Среди них – экс-начальник управления СБУ в Киеве и области Александр Щеголев.

 
ForUm

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