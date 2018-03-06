Несмотря на российскую пропаганду, санкции работают, заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью Financial Times.

«Нельзя быть Президентом страны в условиях войны и не быть оптимистом. Я был оптимистом в гораздо более сложных условиях 2014 года. На протяжении более трех с половиной лет мы имеем санкции (против России - ред.), которые являются чрезвычайно эффективным механизмом, чтобы побудить Путина сидеть за столом переговоров. И санкции работают, несмотря на российскую пропаганду, которая говорит, что Россия живет счастливо. Это неправда», - сказал Порошенко.

Также он ответил на вопрос о возможных сценариях и поведении Путина после президентских выборов в России 18 марта.

«Мы здесь не агрессоры. Агрессор – Путин, который имеет свои войска на нашей земле. Нам ничего не нужно больше, просто, пожалуйста, выведите свои войска», - сказал Президент.

Напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ее агрессии против Украины.