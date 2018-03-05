Политическое и экономическое давление заставляет украинских журналистов избегать критических тем, заявил 5 марта директор представительства правозащитной организации Freedom House в Украине Мэтью Шааф во время дискуссии в Национальном союзе журналистов Украины.

«Политическое и экономическое давление на журналистов и СМИ заставляет их избегать выбора тех или иных «критических» тем. Власти ограничили свободу слова в Украине якобы под предлогом национальной безопасности. Но это больше политические действия. Попытки усилить контроль в интернет-пространстве мы расцениваем как усиление цензуры», – сказал Шааф, сообщает Крым.Реалии.

Заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Монро отметил, что одним из важных акцентов в отчетах миссии является деятельность украинского сайта «Миротворец», который обнародовал персональные данные многих представителей медиа.

«Мы общались с десятками журналистов, чьи данные были обнародованы на этом сайте. Такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности, поскольку людей назвали преступниками. Хотелось бы еще раз призвать полицию провести эффективное расследование деятельности этого сайта», – заявил Монро.

Он добавил, что представителей миссии также тревожит количество нападений на представителей журналистской профессии, факты штурма, обысков редакций, давление на СМИ.

«Часто при таких случаев присутствовали представители правоохранительных органов, но они никак не реагируют. К тому же, по данным пострадавших, уголовные производства даже не открываются», – отметил Монро.

В январе 2018 года Freedom House, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека в различных странах мира, обнародовала отчет. Согласно ему Украина остается в разделе «частично свободных» стран.

В обновленной оценке состояния демократии «Украина продолжает восстанавливаться от волнений», которые начались после отстранения бывшего президента Украины Виктора Януковича, оккупации Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке страны.

Рейтинг свободы в Украине, по оценкам организации, составляет 3 из 7 баллов (1 балл – наиболее свободные страны, а 7 – наименее свободные).

Напомним, Украина заняла 83 позицию из 167 в рейтинге Democracy Index 2017, подготовленном организацией Economist Intelligence Unit.

В то же время в отчете Amnesty International отмечается, что украинские власти усилили давление на своих критиков и независимые общественные организации, в том числе на журналистов и антикоррупционных активистов.