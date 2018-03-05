Национальное агентство по предупреждению коррупции в преддверии 8 Марта напомнило украинским чиновникам о необходимости декларировать дорогие подарки. Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.

«Уважаемые субъекты декларирования! Дорогие женщины, Национальное агентство поздравляет вас с наступающим праздником весны и красоты! И напоминает: если ваш любимый подарит вам золотое кольцо, стоимость которого превышает 8810 гривен, не забудьте указать его в декларации за 2018 в разделе: «Доходы, в том числе подарки», – говорится в сообщении.

«Если вам повезло еще больше и ваше новое кольцо сверкает бриллиантом стоимостью более 88 100 гривен, позвольте нам порадоваться за вас - сообщите НАПК о существенных изменениях в вашем имущественном состоянии до 18 марта», – подчеркнули в агентстве.

«Если же дела у вашего мужа в прошлом году шли намного лучше, чем у страны в целом, и он подарил вам целый ювелирный гарнитур, стоимость которого превышает 176 200 грн, не забудьте также похвастаться им в следующем году и в разделе «Ценное движимое имущество» декларации. Желаем вам дорогих подарков! Особенно - дорогих сердцу», – сказано в сообщении.