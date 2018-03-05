также в разделеОбщество
5 марта. Картина дня 29
Напавшего под Радой на журналиста полицейского отстранили 16
Freedom House: Из-за давления украинские СМИ избегают критических тем 22
Аваков исправил декларацию: доходы жены выросли на полмиллиона 21
Суд продлил арест подозреваемому в убийстве Ноздровской до 1 мая 19
В Украине по обвинению в шпионаже судят белоруса 24
Минобразования предлагает изменить порядок зачисления в школы 32
Под Киевом нашли плантацию элитной конопли 24
Столкновения под Радой: у 15 задержанных было удостоверение УБД 45
Швеция готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе 21
Активисты устроили Крысину «коридор позора» 44
Депутат Госдумы РФ попал под обстрел в ОРДО 35
Суд по Крысину отложили 23
ГПУ объявила в розыск Плотницкого 46
Суд снова арестовал недвижимость сына Авакова 72
На еще два международных поезда можно купить билеты онлайн 46
Полиция начала расследовать коммунальный коллапс в Харькове 45
Под судом по Крысину собираются «титушки» и националисты 29

Национальное агентство по предупреждению коррупции в преддверии 8 Марта напомнило украинским чиновникам о необходимости декларировать дорогие подарки. Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.

«Уважаемые субъекты декларирования! Дорогие женщины, Национальное агентство поздравляет вас с наступающим праздником весны и красоты! И напоминает: если ваш любимый подарит вам золотое кольцо, стоимость которого превышает 8810 гривен, не забудьте указать его в декларации за 2018 в разделе: «Доходы, в том числе подарки», – говорится в сообщении.

«Если вам повезло еще больше и ваше новое кольцо сверкает бриллиантом стоимостью более 88 100 гривен, позвольте нам порадоваться за вас - сообщите НАПК о существенных изменениях в вашем имущественном состоянии до 18 марта», – подчеркнули в агентстве.

«Если же дела у вашего мужа в прошлом году шли намного лучше, чем у страны в целом, и он подарил вам целый ювелирный гарнитур, стоимость которого превышает 176 200 грн, не забудьте также похвастаться им в следующем году и в разделе «Ценное движимое имущество» декларации. Желаем вам дорогих подарков! Особенно - дорогих сердцу», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги