Министерство образования и науки Украины предлагает изменить порядок зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования, сообщает пресс-служба МОН.

Министерство разместило данный проект на своем сайте для публичного обсуждения.

Отмечается, что проект документа описывает механизмы зачисления детей в начальную (1-4 класс), базовую (5-9 класс) и старшую (10-11 класс) школы.

В частности, новый порядок зачисления в начальную школу основывается на принципах ее территориальной доступности. То есть каждая школа должна принять ребенка, который живет на территории ее обслуживания. «Этот принцип заложен в Законе «Об образовании». Так гарантируется первоочередное право ребенка с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе. Но, по желанию, родители могут отдать ребенка и в другую школу на свободные места. Закрепление за школами территории обслуживания относится к компетенции местных органов власти», – подчеркнули в МОН.

«Итак, понятие «конкурс в первый класс», которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, уходит в прошлое. Сейчас в проекте порядка предусмотрено, что для зачисления детей в 1-й класс родители должны предоставить пакет документов, указанных в порядке, до 31 мая. При этом, присутствие ребенка при подаче заявления или в процессе его зачисления не является обязательным, не может быть потребован сотрудниками учебного заведения или быть условием зачисления», – отметил в министерстве.

По данным Минобразования, со своей стороны администрации школ и местные органы власти должны принять исчерпывающие меры для зачисления всех детей с территории обслуживания, а именно: открытие дополнительных классов, в частности, инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в частности, введение сменности в обучении.

В МОН отметили, что приказ о зачислении всех детей в 1-й класс выдается не позднее 1 июня (первая, основная волна зачисления) и публикуется в учебном заведении и на его сайте (а в случае его отсутствия - на сайте органа, в сфере управления которого находится заведение образования).

«В случае значительного превышения количества поданных заявлений над способностью заведения, зачисление будет происходить по критериям, описанным в порядке. По прогнозам экспертов, количество таких школ в Украине не будет превышать 0,5%. Родители также имеют право подать документы на зачисление ребенка в другие школы (не по месту жительства) на свободные места. Информация о наличии таких мест размещается в заведении, на его сайте или сайте соответствующего органа управления образования в течение трех рабочих дней со дня их появления. Зачисление на свободные места происходит до 15 июня (вторая, дополнительная волна зачисления)», – говорится в сообщении.

В Минобразования подчеркнули, что в предложенном порядке также подробно описаны механизмы зачисления и перевода учащихся в гимназии (5-9 класс) и лицеи (10-11 класс) и, кроме этого, условия и порядок отчисления обучающихся из учреждений среднего образования.

«Все предложения, поступающие в министерство во время общественного обсуждения, будут тщательно проработаны рабочей группой и предложены к включению в проект документа. Предложения и замечания можно присылать до 25 марта 2018 на электронный адрес [email protected]», – сказано в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров утвердил государственный стандарт начального образования, по которому будут учиться первоклассники с 1 сентября 2018 года.