Согласно экзит-полам, первое место на парламентских выборах в Италии получила контрсистемная партия «Движение пяти звезд».

«Движение пяти звезд» может получить от 29,5% до 32,5%, сообщает Европейская правда со ссылкой на Ansa.

Стоит отметить, что «Движению» и ранее прогнозировали победу на выборах, однако накануне выборов социологи оценивали их результат на уровне 28,6% голосов.

Однако наилучшие шансы получить премьерский пост имеет блок, сформированный Сильвио Берлускони. Партия экс-премьера «Вперед, Италия» получает 12,5-15,5%. Столько же избирателей поддержали партию правых популистов «Лига Севера». Вместе блок право центристов должен получить 33-36%. Это примерно соответствует предвыборным оценкам.

Зато правящая Демократическая партия Италии получает 20-22%. Еще 2-4% должна получить партия «Европа +» во главе с бывшим европейским комиссаром Эммой Бонино. Суммарно блок лево центристов получит 25,5% -28,5%.

Напомним, парламентские выборы в Италии прошли 4 марта. Итальянцы выбирали 618 депутатов, 309 сенаторов и 18 парламентариев, которые будут представлять тех граждан, которые живут за пределами страны.

Во время нынешних парламентских выборов впервые была применена смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательная система: одна треть мест определяется по мажоритарной системе, а две трети – по пропорциональной системе.

Оценивая предвыборные расклады, эксперты отмечают, что результаты выборов не дадут однозначного ответа, каким будет новый итальянский правительство. Среди возможных вариантов наиболее вероятным выглядит коалиция право- и лево центристов.