В связи с убийством словацкого журналиста Яна Куцияка президент страны Андрей Киска потребовал «далеко идущих последствий». В воскресенье, 4 марта, в телевизионном обращении Киска заявил, что видит два выхода из назревающего в стране политического кризиса: масштабное преобразование правительства или досрочные новые выборы, сообщает DW.

В частности, президент обвинил правительство в Братиславе в «надменности власти». По его словам, он намеренно прождал неделю, чтобы увидеть какие меры и политические решения выдвинет правительство для восстановления доверия граждан. Однако до сих пор он не услышал никаких предложений, заявил Киска.

«Некоторые подали в отставку, но я не вижу никакого плана, чтобы вывести страну из этого кризиса доверия», - подчеркнул словацкий президент.

25 февраля Ян Куцияк вместе со своей подругой Мартиной Куснировой были обнаружены застреленными в своем доме в 65 километрах от Братиславы. Через несколько дней в отставку подал министр культуры Словакии Марек Мадарич, в чьем формальном подчинении находятся журналисты в стране.

Куцияк был сотрудником «дочки» немецко-швейцарского издательского дома Ringier Axel Springer. Хотя обстоятельства преступления еще до конца не выяснены, «напрашивается подозрение, что оно связано с расследованием, которым занимался наш коллега», отмечают в издательстве, обещая сделать все возможное для поддержки расследования.

Перед убийством Куцияк расследовал влияние итальянской мафии на правительство Словакии. В частности, он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, связаны с мафиозной группировкой.