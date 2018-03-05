Боевики фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Уже в 01:00 враг нарушил договоренности Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня», - заявили в штабе.

Так, в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону позиций сил АТО с 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на рассвете минометы калибра 82-мм враг применил по позициям у Троицкого.

По состоянию на 08:00 5 марта зафиксировано 2 обстрела позиций ВСУ. По предварительной информации в результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал.

«Подразделения сил АТО огонь не открывали, полностью соблюдая условия перемирия», - отмечается в сообщении.

Напомним, с полуночи 5 марта на Донбассе вступило в силу новое перемирие.