С понедельника, 5 марта, все учебные заведения – детские сады, школы, ПТУ и вузы – будут работать в обычном режиме, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Соответствующее решение принял Кризисный комитет Министерства энергетики и угольной промышленности Украины 3 марта 2018 года.

«Принимая во внимание решение Кризисного комитета, МОН направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения», - говорится в сообщении.

В письме, в частности, отмечается, что исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящимся к газоснабжению. Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства.

Также в МОН обращтили внимание, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

Напомним, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу со 2 до 7 марта включительно.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут, из-за отказа «Газпрома» поставлять газ в Украину.