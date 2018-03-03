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Генеральный прокурор Юрий Луценко поддержал действия правоохранителей в палаточном городке под Верховной Радой.  

«С первого дня акций Саакашвили я, как генеральный прокурор, заявлял о гарантии на мирный протест. Несмотря на то, что с тех пор правоохранители изъяли у лиц, связанных с этими акциями, кучу оружия и взрывчатки, одни активисты акций задержаны по подозрению в похищении человека, другие – по подозрению в убийстве целой семьи фермеров, мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест. Где угодно и когда угодно», - написал он в Facebook.

«Но превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ – табу. Лагерь, где разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе с применением оружия на сотрудников МВД должны быть прекращены», - считает Луценко.

Поэтому, по его словам, ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке.

«Одновременно прокуроры внимательно следят за законностью действий правоохранителей в отношении задержанных», - резюмировал генпрокурор.

Напомним, в субботу, 3 марта, утром по решению суда полиция провела следственные действия возле Верховной Рады, во время которых было изъято 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин. 

В участки полиции доставлено более сотни человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции.

Четверо сотрудников полиции доставлены в госпиталь.
ForUm

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