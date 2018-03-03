Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал регионы, которые максимально уменьшили потребление газа.

Он опубликовал в Facebook фото документа с оперативными данными потребления газа областными центрами и другими крупными городами по состоянию на 06:00.

Среди лидеров – Кременчуг – 35%, Днипро – 32%, Николаев – 21%.

Меньше всего снизили потребление газа Ривне –2%, Мариуполь – 3%, Луцк, Черкассы, Ужгород, Чернигов, а также Рубежное, Краматорск – на 5%.

Киев снизил потребление газа на 24%.

Напомним, по данным Президента Петра Порошенко, вчера Украина сократила потребление газа на 25 млн кубических метров.

2 марта Порошенко призвал украинцев снизить температуру в домах на один градус.

«Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «НАК Нафтогаз Украины». Транзит газа через Украину в ближайшее время компания прекращать не будет.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа.