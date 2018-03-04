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В воскресенье, 4 марта, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Заря» (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

Так, после окончания игры, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
ForUm

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