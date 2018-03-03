Критическая ситуация, которая возникла с поставками газа, позади, заявил Президент Петр Порошенко во время совещания в «Укртрансгазе».

«Первое и главное – критическая ситуация, которая возникла с поставками газа, в связи с попыткой РФ и «Газпрома» сорвать выполнение контракта на поставку газа в Украину, уже позади», - подчеркнул Порошенко.

Он рассказал, что сразу после угроз «Газпрома» дал соответствующие поручения, а правительство, Министерство иностранных дел, Министерство образования, НАК «Нафтогаз Украины» приняли решительные действия для недопущения прекращения поставок газа.

«На сегодняшнее утро мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза, из Польши, Словакии, Венгрии. Дефицит по состоянию на сейчас полностью покрыт», - сообщил Порошенко.

Он напомнил, что в соответствии с решением Стокгольмского арбитража Украина должна закупать 4 млрд кубических метров газа у «Газпрома» и, получив соответствующий счет, НАК «Нафтогаз» заплатил указанную в нем сумму, ожидая, что газ поступит в Украину. «За 15 минут до 1 марта, когда должны былы начаться поставки российского газа, нам сообщили, что газа не будет. И сделали попытку вернуть средства», - отметил он.

Президент подчеркнул, что именно поэтому, вчерашние действия по ограничению потребления газа в Украине были настолько необходимы.

«На сегодняшний день мы имеем стабилизированную ситуацию с газоснабжением. Мы имеем достаточно газа в подземных хранилищах. Имеем и имели 2 млрд больше, чем в прошлом году», - подчеркнул он.

Президент также отметил, что отбор газа из газовых хранилищ составляет 112,8-115 млн кубических метров в сутки. «Это максимальный объем, который мы изымали из подземных хранилищ», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

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Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

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