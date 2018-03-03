Большая часть Европы почти неделю страдает от сильных снегопадов и морозов. В результате непогоды погибли уже более 60 человек, сообщает 112 Украина со ссылкой на AFP.

Вечером в пятницу, 2 марта, ситуация со снегопадами несколько улучшилась в некоторых регионах, хотя температура в целом оставалась ниже обычной, что привело к значительным задержкам на дорогах, железных дорогах и в аэропортах.

Так, за последнюю неделю из-за непогоды умерли более 60 человек: 23 – в Польше, семь - в Словакии, шесть – в Чехии и пять – в Литве. Смертельные случаи зарегистрированы в Испании, Италии, Румынии, Сербии, Словении, Великобритании, Нидерландах, Швеции и Норвегии.

Во Франции из-за ухудшения погодных условий погибли по крайней мере девять человек, в том числе четыре лыжника, которые вчера попали под лавину в Альпах, где наблюдаются особенно сильные снегопады.

В Италии сохраняются низкие температуры, а ряд крупных магистралей заблокированы из-за снега и гололеда. Многие школы остаются закрытыми, и местные власти призвали людей оставаться по возможности дома.

Напомним, в Украине из-за непогоды ограничено движение транспорта в двух областях, обесточены 63 населенных пункта.

В субботу, 3 марта, в результате воздействия активного циклона в Киеве ожидаются сложные погодные условия: ночью и утром сильный снег (прирост снежного покрова 10-17 см), порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.

Сильный снег и метели ожидаются также в ряде областей Украины.