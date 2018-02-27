В результате столкновений под зданием Верховной Рады пострадали двое правоохранителей, 9 человек задержаны. Об этом с трибуны парламента заявил нардеп Антон Геращенко, передает 112 Украина.

Геращенко заявил, что митингующие под Радой, по его данным, сторонники бывшего главы Одесской ОГА и президента Грузии Михаила Саакашвили, пытались поджечь шины.

«Только что перед ВР организацией «Рух новых сил» Саакашвили была организована провокация. Перед зданием ВР выкатили шины и пытались их поджечь. Когда сотрудники полиции не дали этого сделать, в них полетели камни, 15 минут назад два сотрудника полиции пострадали. У одного сломана ключица. В настоящее время 9 человек, которые сделали заказную провокацию, не исключено, что за деньги россиян, задержаны и будут препровождены в органы внутренних дел», - сказал Геращенко.

Как позже сообщила нардеп Ирина Геращенко, пострадали бойцы Нацгвардии и по их словам, камни в них бросали, в том числе депутаты Верховной Рады.