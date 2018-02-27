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В результате столкновений возле Верховной Рады пострадали 14 полицейских, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Ранее сообщалось о 11 пострадавших правоохранителях.

В главке отметили, что у пострадавших травмы различной степени тяжести. В частности, предварительно, врачи диагностировали у них перелом ключицы, челюсти, носа и многочисленные гематомы. Медики оказывают помощь пострадавшим, а в случае необходимости правоохранителей будут доставлять в лечебные учреждения.

Следственным отделом Печерского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают осматривать место происшествия и устанавливают всех участников, причастных к инциденту.

Как сообщал ForUm, под зданием Верховной Рады произошли столкновения митингующих с полицейским, в результате которых, 9 активистов были задержаны.

Народный депутат «Народного фронта» Антон Геращенко заявил, что сторонники организации «Рух новых сил» Михаила Саакашвили организовали провокацию. 
ForUm

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