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Мэр Киева Виталий Кличко в ночь на субботу проверял, как коммунальные службы убирают город от снега. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Кличко проехался по улицам столицы и без предупреждения заехал в несколько ДЭУ. В частности, проверил, как работают ночью в Оболонском, Подольском и Печерском дорожно-эксплуатационных управлениях. Также мэр посетил Центр организации безопасности дорожного движения Киева, где работает круглосуточный штаб по координации работы всех городских служб, полиции, службы по чрезвычайным ситуациям. Туда стекается вся информация о ситуации на дорогах столицы, вблизи объектов социальной сферы, наблюдают на табло, как и где работает в городе спецтехника.

«Сейчас ситуация контролируется. Благодаря «Киевавтодору», ДЭУ, всем нашим подрядным организациям, мы скоординировано работаем, чтобы эффективно убирать город. Потому что нам надо справиться в очень короткие сроки, чтобы жизнедеятельность столицы не была парализована непогодой, - отметил Кличко. - Пока продолжается сильный снегопад, в первую очередь мы убираем ключевые автомагистрали и улицы, чтобы движение по городу не остановилось. После этого переходим в межквартальные проезды и к расчистке тротуаров», - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что вся техника – и коммунальная, и подрядных организаций – работает на улицах города. Для преодоления последствий снегопадов в Киеве подготовили около 700 единиц техники. В том числе, 377 единиц техники «Киевавтодора», 180 единиц техники коммунальных ЖЭКов, привлекает город к уборке и 160 единиц техники подрядчиков, с которыми были подписаны договоры.

Также мэр напомнил, что все балансодержатели, организации и учреждения, должны убирать закрепленные за ними территории.  
ForUm

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