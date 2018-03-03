За минувшие сутки боевики осуществили 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня погиб один украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
На луганском направлении боевики вели огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое, вблизи Станицы Луганской нарушили перемирие из стрелкового оружия.
На донецком направлении противник из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал позиции вокруг Авдеевки. Также, 82-мм минометы и вооружение БМП враг применил неподалеку Богдановки.
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