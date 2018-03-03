также в разделеПроисшествия
На Харьковщине спасли девочку из-под двухметрового слоя снега 14
В Украине из-за непогоды обесточены 33 населенных пункта 68
Боевики дважды обстреляли силы АТО из минометов, потерь нет 33
В Херсоне осквернили мемориал Героев Небесной сотни 105
Из-за непогоды без воды остались Мариуполь и еще 8 городов Донетчины 81
В зоне АТО за сутки 5 обстрелов, обошлось без потерь 33
В Сумах в супермаркет бросили две гранаты и «коктейль Молотова» 191
На Одесчине из-за непогоды закрыли почти 500 учебных заведений 33
В Польше в ДТП погибли 4 украинцев 114
Непогода обесточила почти 100 населенных пунктов 74
Боевики активизировались на луганском направлении, ранен 1 военный 34
На Одесчине от кори умер еще один ребенок 26
В Обществе венгерской культуры настаивают, что их офис не подожгли, а подорвали 56
Смертельное ДТП под Киевом: Гражданину Сербии сообщено о подозрении 62
В Ужгороде снова горело Общество венгерской культуры 81
Сутки в АТО: 5 обстрелов, трое военных – ранены 23
В Харькове без тепла остаются 35 жилых домов 76
В Харькове без отопления остаются почти 70 многоэтажек 62

За минувшие сутки боевики осуществили 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня погиб один украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении боевики вели огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое, вблизи Станицы Луганской нарушили перемирие из стрелкового оружия.

На донецком направлении противник из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал позиции вокруг Авдеевки. Также, 82-мм минометы и вооружение БМП враг применил неподалеку Богдановки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги