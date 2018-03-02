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Судья Печерского районного суда Киева Лариса Цокол отпустила четверых подозреваемых в организации заказных убийств, в том числе против руководителя ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Олега Швеца, под залог.

Данное решение суд принял вечером в четверг, 1 марта. Каждому из подозреваемых определен залог в 350 тыс. гривен сообщают Українські новини.

Отметим, что имена подозреваемых известны. Это Николай Стрепаченко, Александр Царенко, Борис Драпак и Ярослав Мужик.

Постановлением суда всем подозреваемым на период следствия запрещено общаться друг с другом.

Напомним, нападение на заместителя председателя правления ПАО «Украинская продовольственно-зерновая компания Украины» Олега Швеца произошло 10 ноября 2017 года на улице Саксаганского.

В конце февраля правоохранители задержали 4 подозреваемых в покушении на главу ГПЗК. 
ForUm

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