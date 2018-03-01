Правоохранители задержали 4 злоумышленников, которые подозреваются в покушении на убийство руководителя ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины». Об этом сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев.

«Еще 10 ноября прошлого года в Киеве преступник проломил голову руководителю государственного предприятия, а через некоторое время другому руководителю привязали боевую гранату к авто. И только внезапное снижение температуры привело к тому, что рычаг гранаты не сработал, а примерз к кузову. Это и спасло жизни многих людей, ведь авто было припарковано в людном месте Киева», - написал он в Facebook.

По его словам, нападение заказали из-за их профессиональной деятельности.

«Именно таким образом злоумышленники пытались склонить руководителей к хищению государственных средств. Прикрываясь поддельными договорами экспорта, участники преступной схемы проводили фиктивные закупки зерна. Но замысел было не так просто осуществить, потому что руководители пытались помешать таким махинациям, приостановив оплату по договорам», - сообщил глава Нацполиции.

Князев отметил, что организаторы нападения надеялись, что убрав руководителей, которые не соглашались играть по их правилам, корпорацию возглавит подконтрольная им кандидатура.

«Но на пути их планам стали правоохранители совместно с Главным управлением разведки МО Украины. Такие разоблачения еще раз показывают, что консолидация всей правоохранительной системы дает результат», - резюмировал он.

Напомним, нападение на заместителя председателя правления ОАО «Украинская продовольственно-зерновая компания Украины» Олега Швеца произошло в начале ноября на улице Саксаганского.

В это время Швец выходил из офиса. На улице его ждала машина с водителем. При выходе из здания к нему подбежал незнакомец и начал бить по голове молотком. В это же время водитель зампреда выскочил из машины и открыл огонь по нападавшему из травмата. Раненного киллера там же задержала полиция.