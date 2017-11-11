Нападение на заместителя председателя правления ОАО «Украинская продовольственно-зерновая компания Украины» Олега Швеца произошло в пятницу около 21:00 на улице Саксаганского, пишет Страна со ссылкой на собственные источники в МВД.

В это время Швец выходил из офиса. На улице его ждала машина с водителем. При выходе из здания к нему подбежал незнакомец и начал без разговоров бить по голове молотком. В это же время водитель зампреда выскочил из машины и открыл огонь по нападавшему из травмата. Раненного киллера там же задержала полиция.

По данным полиции, он приехал из Херсонской области. Мотив совершения преступления мужчина не называет. Проверяется версия о заказном нападении с целью запугивания. Потерпевшего Швеца с тяжелыми травмами головы увезли в больницу.

Полиция расследует предварительно покушение на убийство. Задержанному же скорее всего в понедельник прокуратура потребует арест в качестве меры пресечения.

О Швеце известно, что он назначен на должность в начале марта 2017 Министерством аграрной политики и продовольствия.

По сведениям Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Швец не владеет долей в уставном капитале ГПЗКУ и не является акционером компании.

В течение последних пяти лет работал директором департамента регулирования и надзора за кредитными учреждениями Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг, первым заместителем председателя правления ЗАО «САСК «Спецэксимстрах», директором финансового департамента ПАО «Аграрный фонд».

ГПЗКУ (создана в 2010 году) - национальный оператор зернового рынка. Занимается хранением, переработкой и экспортом зерновых. В состав корпорации входят линейные элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы.

Суммарно 53 филиала компании способны обеспечить хранение 3,75 млн тонн зерновых. Корпорация владеет зерновым терминалом в Одесском морском порту и портовым элеватором в Николаевском морском порту суммарной годовой мощностью перевалки зерновых около 2,5 млн тонн. Возможно, причина нападения кроется в бизнес-разборках на рынке крупных зернотрейдеров.

По предварительным данным, чистый убыток корпорации в 2016 году составил 700 млн грн. Выручка увеличилась по сравнению с 2015 годом на 5% — до 13 млрд грн. Чистый убыток в 2015 году составил 3,029 млрд грн.