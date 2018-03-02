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В Баку во время пожара в здании республиканского наркологического центрапогибли не менее 24 человек, сообщает азербайджанское агентство АПА.

Генеральная прокуратура, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел сообщили, что 2 марта 2018 года в 06:10 в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра, расположенного в Хатаинском районе, произошел пожар.

На место происшествия прибыли сила и техника Службы пожарной охраны МЧС, а также машины скорой помощи Министерства здравоохранения.

Защита территории и беспрепятственная деятельность спасателей была обеспечена сотрудниками полка быстрого реагирования МВД и Управления полиции Хатаинского района.

В результате принятых оперативных мер был спасен 31 человек из находящихся в корпусе 55 человек, трое из них были госпитализированы в Республиканский токсикологический центр Министерства здравоохранения.

Пожар был потушен в 08:30. Во время обследования места возгорания были обнаружены тела 24 погибших.
 
По поручению президента Азербайджана прокуратура возбудила уголовное дело, а также была создана следственная группа из опытных сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.
 
Проводимые мероприятия находятся под контролем президента.
 
Результаты предварительного расследования позволили установить, что причиной пожара стало короткое замыкание в электрической сети здания.
ForUm

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