Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в «брутальном нападении» против национальных меньшинств после нападения неизвестных на офис Общества венгерской культуры Закарпатья и признания Конституционным судом Украины неконституционным закона 2012 года «Об основах государственной языковой политики», известного как «языковой закон» Кивалова-Колесниченко.

Как сообщается на сайте МИД Венгрии, об этом Сийярто заявил на пресс-конференции в Будапеште.

«Украинское правительство определило для себя две националистические цели: одна заключается в препятствовании меньшинствам учиться на их родном языке, а другая заключается в препятствовании им разговаривать на родном языке», - подчеркнул Сийярто, сообщает УНИАН.

В то же время он прокомментировал решение Конституционного суда Украины о неконституционности так называемого «языкового закона» Кивалова-Колесниченко.

«Каждый, кто до сих пор ставит под сомнение тот факт, что национальные меньшинства действительно подвергались нападениям в Украине, теперь получил ответ на их вопрос», - заявил глава МИД Венгрии.

При этом отмечается, что против национальных меньшинств в Украине было начато «брутальное нападение».

В частности сказано, что «ряд мероприятий, который начался с закона об образовании, затем продолжился нападениями на главный офис Общества венгерской культуры Закарпатья, и дальше кульминацией чего стала отмена языкового закона, который давал меньшинствам право на использование их родного языка».

Сийярто заявил, что «это не является совпадением обстоятельств». По его убеждению, то, что происходит в Украине, не может произойти в стране, где царит верховенство права. «Хотя Украина ожидает от Европы демонстрации солидарности, она наносит удар ножом в спину грубыми мерами, направленными против национальных меньшинств», - подчеркнул Сийярто.

Напомним, 28 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным «языковой закон» Кивалова-Колесниченко. Согласно решению КСУ, закон утратил силу.