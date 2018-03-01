Если в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта не будут внесены изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована. Об этом во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Он обратился с предложением срочного внесения некоторых изменений в обновленный уголовного процессуального законодательства.

Глава Нацполиции отметил, что 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Принятый законопроект внес изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, тем самым вызвав возникновение различных рисков для деятельности правоохранительной системы.

Так, согласно этим изменениям, ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства (ст. 132 УПК), а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, что в случае с полицией - предусмотрено исключительно относительно областных главков.

В частности, следственные подразделения лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложения ареста, избрания меры предосторожности. Поэтому сотрудники всех следственных подразделений областной полиции будут обязаны обращаться с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства только в один суд, расположенный по месту расположения главного управления Национальной полиции в отдельной области.

«Как пример: все следственные подразделения города Киева и Киевской области должны обращаться исключительно в Шевченковский районный суд города Киева - по месту расположения юридических лиц полиции в городе Киеве и Киевской области. Этим же судом будут рассматриваться все ходатайства следователей СБУ и ГФС , - отметил Сергей Князев, добавив, что это приведет к неоправданной трате времени следователем на получение указанных постановлений и значительно увеличит нагрузку на следственных судей местного суда.

Кроме того, согласно статье 242 (Основания проведения экспертизы) Уголовного процессуального кодекса Украины, следователь лишен права назначения экспертиз. Так, в 2016 году в Украине было зарегистрировано 91 800 природных смертей, по фактам которых начаты уголовные производства и назначались экспертизы следователями. В частности, в Киеве и Киевской области следователи назначали проведение 11500 экспертиз для установления причин смерти в таких производствах. Однако новая редакция указанной статьи в значительной степени ограничит следователя в самостоятельности принятия решения и снизит эффективность проведения досудебного расследования.

Также председатель Нацполиции обратил внимание участников совещания на вопрос необоснованного закрытия уголовных производств по формальному признаку. В частности, речь идет об обязанности следователя или прокурора закрыть уголовное производство в случае, когда срок досудебного расследования, определенный в статье 219 УПК Украины, закончился, а какому-либо лицу так и не было сообщено о подозрении.

По словам Князева, сегодня в производстве следственных подразделений Национальной полиции находится более миллиона уголовных производств. Из этого количества лиц сообщено о подозрении только в 6,6 тысячах случаев. Внесенные в УПК изменения приведут к нарушению конституционных прав сторон уголовного производства, в частности - права на судебную защиту.

При отсутствии переходных положений в части принятия решения по уголовным производствах, начатых до вступления в силу закона, подлежат одновременном закрытию как минимум 700-800 тыс. уголовных производств. Это, в свою очередь, противоречит доктрине уголовного права, предусматривающей сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Он добавил, что подобная негативная практика закрытия производств гарантированно повлечет значительный рост количества обращений граждан Украины о восстановлении нарушенных прав в Европейский суд по правам человека.

Поэтому глава Нацполиции отметил, что при подготовке законопроекта не были учтены ряд проблемных вопросов.

«Если их не исправить и не внести до 15 марта изменения в закон - это парализует работу правоохранительной системы», - подчеркнул Князев.

Участники заседания единогласно приняли предложения, внесенные главой Нацполиции.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

22 ноября 2017 года документ подписал Глава государства.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-«радикал» Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования по 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.