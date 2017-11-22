Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Этим законом вводятся новые правила судебного процесса в гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве, а также вносятся некоторые изменения в правила уголовного процесса.

Законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой.

«Это наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет», - подчеркнули в пресс-службе.

Нормы закона расширяют способы судебной защиты и средства доказывания в судебном процессе, обеспечивают его открытость и прозрачность, добросовестность пользования процессуальными правами, компенсацию судебных расходов, разумные сроки рассмотрения дел и правовую определенность и тому подобное. Также предусмотрено внедрение системы «электронного суда», которая упростит коммуникацию с судом и уменьшит расходы на содержание судебной системы.

Заместитель главы Администрации Президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов отметил: «Изменения должны обеспечить эффективное, быстрое и удобное рассмотрение дел в суде. Новые правила судебного процесса будут способствовать более действенной защите прав и свобод граждан и предпринимателей, обращающихся в суд».