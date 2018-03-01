По состоянию на 13:30 в Украине из-за сложных погодных условий не работают аэропорты в шести городах, сообщает ГосЧС.
«Закрыты аэропорты городов Винница, Днипро, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы», - сказано в сообщении.
В связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка суден в Херсонском и Южненском морских торговых портах.
Остаются обесточенными 164 населенных пункта в 6 областях (Донецкая – 72, Харьковская – 49, Херсонская – 19, Днепропетровская – 16, Сумская – 6, Кировоградская – 2).
Напомним, в четверг, 1 марта, наблюдается снегопад в 15 областях.
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