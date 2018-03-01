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В четверг, 1 марта, наблюдается умеренный снег в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Небольшой снег – в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.

В Николаевской и Харьковской областях скорость ветра местами достигает от 12 до 20 м/с.

Временно ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в Киев, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев и Одессу.

Ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на участках дорог:

Киевская область: на всех подъездах к Киеву.

Одесская область: М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск; М-15 Одесса - Рени; М-16 Одесса - Кучурганы; М-27 Одесса - Черноморск; М-28 Одесса - Южный; Н-33 Одесса - Б.-Днестровский - Монаши; Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг; Р-72 КПП «Староказачье» - Белгород-Днестровский.

В районе Любашевки подразделения полиции организовали пункт временной стоянки крупногабаритных транспортных средств (около 400 автомобилей). Подразделениями ГосЧС во взаимодействии с органами местной власти организован пункт питания и обогрева.

Николаевская область: М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (в районе пгт Коблево)

Херсонская область: М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на въезде в Николаевскую область)

В Запорожской области возобновлено движение крупногабаритного транспорта.

К расчистке дорог и буксировке транспортных средств привлечено 1 тыс. 705 ед. тех. и 2 тыс. 413 чел. из них 1 тыс. 558 ед. тех. и 1 тыс. 921 работников Укравтодора и 147 ед. тех. и 492 чел. личного состава ГосЧС.

Обеспечено развертывание и функционирование 7 пунктов обогрева на въездах в Киев (в целом на территории страны функционирует 4 тыс. 902 пунктов обогрева).

Напомним, в результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в 10 областях.  
ForUm

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