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В результате непогоды прекращено водоснабжение Мариуполя и еще 8 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщается в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Так, из-за обесточивания насосной станции КП «Вода Донбасса» прекращено водоснабжение Покровска, Мирнограда, Доброполья, Новогродовки, Угледара, Волновахи, Докучаевска и Мариуполя.

Также, по данным министерства, в связи с погодными условиями прекращена подача воды в Новолуганское. «Без воды 25 пятиэтажек. Произошел прорыв на водоводе Ду-200 мм. Ремонтные работы запланированы на 02.03.2018», – говорится в сообщении

Также в отметили, что МВОТ, из-за ухудшения погодных условий обесточены 2036 абонентов в Старобельском, Попаснянском и Сватовском районах Луганской области, ведутся восстановительные работы.

В то же время глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook сообщил, что из-за непогоды обесточен 51 населенный пункт Донецкой области.

По его словам, на дежурстве для проведения ремонтных работ находятся 96 бригад и 64 механизма. Там, где позволяют погодные условия, ремонтники уже приступили к работе.

Ранее сообщилось, что в результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в 10 областях Украины.  
ForUm

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