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Правоохранители задержали главу Полесской районной государственной администрации Киевской области и его заместителя за получение взятки в размере 1,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Председатель одной из райгосадминистраций Киевской области и его заместитель, а также государственный кадастровый регистратор одного из районов в Киевской области требовали и получили от председателя правления одной из местных общественных организаций взятку в размере 1,3 млн грн за содействие в передаче в аренду земельных участков площадью около 300 га. При этом установлено, что указанные земельные участки (паи), принадлежащие либо собственникам, которые официально умерли и/или не имеют наследников, или лицам, местонахождение которых пока неизвестно», - сообщили в прокуратуре.

Задержанным готовятся сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция ч. 4 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 
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