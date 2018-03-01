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Столичные школы получили распоряжение в пятницу и рабочую субботу отменить занятия, детсадам также рекомендуется приостановить работу на эти два дня.

Об этом во время заседания Киевсовета заявил городской голова Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе мэра.

«Мы обращаемся ко всем организациям Киева объявить сегодня короткий рабочий день. Чтобы вечером не было пиковой нагрузки на транспортную инфраструктуру столицы», - сказал Кличко.

Напомним, по прогнозам синоптиков, снегопад в Киеве продлится до утра пятницы.

По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, в течение ночи 1 марта в Киеве выпало 20 сантиметров снега.

 
ForUm

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