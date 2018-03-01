Столичные власти убедительно просит киевлян не пользоваться личным авто и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту. Сейчас в Киеве выпало 20 см снега, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Кроме того, для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Сегодня, 1 марта, по прогнозу Украинского Гидрометцентра, в столице ожидается сильный снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с.