Обильный снегопад, который вызвал пробки на дорогах Киева, продлится как минимум до начала суток 2 марта, сообщают синоптики.

По данным сайта Норвежского метеорологического института, снег с разной интенсивностью продлится в Киеве до 4:00 2 марта. Похожие прогнозы обнародует американский погодный сайт wunderground.com - по его данным, будет идти снег в Киеве до 3:00 следующих суток, передает Радио Свобода.

По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, в течение ночи 1 марта в Киеве выпало 20 сантиметров снега.