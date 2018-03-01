Экс-советник избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным в связи с новым обвинительным актом, возбужденным против него в расследовании о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года, и предстанет перед судом 17 сентября. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«Судья окружного суда США Эми Берман Джексон назначила суд на 17 сентября в Вашингтоне, округ Колумбия», - говорится в сообщении.

Судебное разбирательство над Манафортом продолжится в течение нескольких недель и даже может затянуться до промежуточных выборов США в ноябре. Это связано с тем, что республиканцы хотят сохранить большинство в Палате представителей и Сенате США по результатам выборов, отмечает информагентство.

Новые засекреченные обвинения были выдвинуты 22 февраля спецпрокурором США Робертом Мюллером. Он подал в федеральный суд одностраничный документ, который не раскрывает суть обвинений.

Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах.

Кроме того, Манафорт является центральной фигурой в расследовании о возможном сговоре между командой Трампа и Россией, частично из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.