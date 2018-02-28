Украина готова принять украинские корабли из Крыма только вместе с Крымом. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы точно готовы принять корабли из Крыма. Но речь идет не о причине – есть или нет там ремонт, комплектации или чего-либо другого. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом», - ответил Порошенко на вопрос журналистов относительно предложения президента России передать украинские корабли, которые находятся в оккупированном Россией Крыму.

Глава государства уверен, что это единодушная позиция украинской власти и общества. «Для того чтобы это ускорить, мы будем задействовать все инструменты, которые есть в собственном распоряжении – и дипломатические, и санкционные, и судебные», - отметил он.

Президент напомнил, что инициировано несколько судебных процессов, в том числе в Международном суде ООН, об ответственности РФ за финансирование терроризма и по расовой дискриминации в отношении украинцев в ​​Крыму, к крымским татарам.

«Мы будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым», - заверил глава государства.

Как сообщал ForUm, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, но она «в плачевном состоянии». По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся украинская военная техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована. По его словам, в Крыму осталась береговая техника – два батальона БМП и столько же БТР (были готовы к использованию, БТР требовали ремонта на 15-20%). Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии). Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о намерении вернуть украинскую военную технику из Крыма «унизительной подачкой».