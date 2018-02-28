Президент Петр Порошенко пересекал границу во время поездки на Мальдивы по своему паспорту и фамилии, пройдя регистрацию у пограничников, а все средства, потраченные на самолет и отель, задекларировал. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передает 112 Украина.

«24 часа в сутки уже почти 4 года я нахожусь на связи, выполняю функции президента, выполняю функции Верховного главнокомандующего. И в начале января (2018 года, - ред.) я этих обязанностей никому не передоверял. Хочу твердо подчеркнуть, что границу я пересекал по своей фамилии, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников. Конечно, я тогда не знал, поручил своей службе безопасности проверить это и получил подтверждение. Оплатил я и самолет, и гостиницу со своего банковского счета в украинском банке и в поданной декларации, это должно произойти в течение ближайших 3,5 недели, вы сможете в этом убедиться», - заявил Президент.

Он отметил, что на свой отпуск не потратил ни копейки из государственного бюджета, все потраченные средства задекларировал и уплатил с них налоги.

«Я настаиваю, что все происходило согласно действующему законодательству», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, журналисты проекта «Схемы» провели расследование и выяснили, что Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. Он летел на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и летели под другими именами. По подсчетам «Схем», президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тыс. долларов.

Управление государственной охраны засекретило информацию относительно того, обеспечивали ли его сотрудники меры охраны во время отдыха Президента на Мальдивских островах с 1 по 8 января.

По данным ГПСУ, Порошенко пересек границу законно.