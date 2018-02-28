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Президент Петр Порошенко заявил, что не даст забрать у Украины безвизовый режим с ЕС. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

По его словам, старт безвизового режима свидетельствует, что изменения в стране были замечены в мире.

«Не слушайте тех, кто пытается накаркать о приостановлении безвиза. Это тот же круг «прогнозистов», которые предсказали, что нам его никогда не дадут. Более того, писали письма, обращались к странам-членам ЕС с просьбой не предоставлять нам безвизовый режим», - сказал он, сообщает «Украинская правда».

«Я не допущу никаких действий, которые дали бы основания поставить его под сомнение (право на безвиз. - Ред.)», - добавил Порошенко.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня 2017 года.

Постоянный представитель Эстонии в Европейском Союзе, посол Кайа Таэл заявил, что Евросоюзом не рассматривался вопрос о приостановлении безвизового режима с Украиной из-за коррупции. 
ForUm

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