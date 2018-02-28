также в разделеОбщество
28 февраля. Картина дня 26
СБУ обнародовала доказательства использования «вагнеровцев» в Сирии 20
В Карпатах спасли лыжников, которые трое суток просидели в колыбе 28
Супрун советует не подкатывать джинсы в мороз 24
Дело 2 мая: ГПУ сообщила о подозрении трем экс-руководителям милиции 66
В Киеве прикрыли «контору» по незаконной легализации иностранцев 29
У Станицы Луганской снова попытаются отвести силы 31
Горбатюк: Отмена санкций ЕС не повлияет на дела Лукаш и Клюева 51
Порошенко анонсировал освобождение двух украинцев до конца недели 97
Красные флаги на параде: командира части Нацгвардии отстранили 54
В ГПУ отреагировали на намерения Януковича дать пресс-конференцию 43
Медуниверситет Богомольца прекратил забастовку 65
Аваков: Вилла в Италии – туристический проект жены 139
Оторвались сердца: названы жуткие подробности ДТП в Харькове 135
СМИ: Аваков стал владельцем роскошной виллы в Италии 98
Синоптики предупреждают о сильном ухудшении погоды 125
Уровень воды в Азовском море поднялся до стихийной отметки 112
В Запорожской области восстановлено движение по всем дорогам 23

В мэрии Днипра разгорелся «языковой» скандал, в результате которого городской голова Борис Филатов инициировал увольнение своей заместительницы Светланы Епифанцевой. Чиновница раскритиковала показ фильмов в кинотеатрах города и Украины на государственном языке.

Так, 25 февраля Епифанцева написала в Facebook о якобы закрытии кинотеатров в Днипре из-за неприбыльности, вызванной демонстрацией фильмов на украинском языке. Позже она удалила пост, однако его скриншот опубликовали местные СМИ.

Епифанцефа заявила, что удалила пост из-за дискуссии в комментариях.

В среду, 28 февраля, утром Филатов предложил своей заместительнице уволиться из-за «высказываний относительно статуса государственного языка и нарушения этики государственного служащего». 

«В последнее время госпожа Епифанцева систематически позволяла себе неоднозначные публичные высказывания, чем вызвала справедливое общественное негодование», - заявил Филатов, добавив, что не намерен терпеть «лень, хамство, пьянство и глупости в соцсетях».

Чиновница заявила, что утром уже не смогла попасть на рабочее место.

По информации местных СМИ, в горсовете Днипра Епифанцева работает более двух лет. Ее назначение вызвало ряд критики со стороны общественности, а во время своей работы в мэрии чиновница неоднократно становилась фигуранткой скандалов, в том числе из-за своих неоднозначных постов в соцсетях, которые впоследствии удаляла.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги