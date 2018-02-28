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Командира криворожской воинской части Национальной гвардии полковника Вячеслава Мельника отстранили от исполнения обязанностей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Нацгвардии Вадим Голуб.

«Национальная гвардия Украины продолжает служебное расследование по факту участия военнослужащихНациональной гвардии Украины в Кривом Роге в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков с использованием советской символики», – отметил он.

По словам Голуба, командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника.

Напомним, 22 февраля в Кривом Роге на мероприятиях по случаю 74-летия освобождения города от немецкой оккупации были использованы красные флаги. По словам организаторов, это были оригиналы боевых знамен – музейные экспонаты, которые не подпадают под действие законов «о декоммунизации».

В Кривом Роге полиция открыла производство из-за использования красных флагов военнослужащими Национальной гвардии Украины на мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких оккупантов. 
ForUm

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